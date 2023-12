Tradegate-Aktienkurs Allkem-Aktie:

Kurzprofil Allkem Limited:



Allkem Limited (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, Ticker-Symbol: 3O10, Nasdaq OTC-Symbol: OROCF), ehemals Orocobre Limited, ist ein weltweit tätiger Anbieter von Lithiumkarbonat und ein Produzent von Bor. Allkem konzentriert sich in erster Linie auf das operative Lithiumgeschäft und die Erschließung von Lithiumlagerstätten in Argentinien. Es hat drei berichtspflichtige Segmente: Corporate, das Olaroz-Projekt und Borax. (20.12.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allkem-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des australischen Bergbauunternehmens Allkem Ltd. (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, Ticker-Symbol: 3O10, Nasdaq OTC-Symbol: OROCF) unter die Lupe.Anfang Mai habe die Nachricht einer beabsichtigen Megafusion zwischen dem amerikanischen Lithiumkonzern Livent und Allkem für Furore gesorgt. Nun sei es final, mit 90-prozentiger Zustimmung der Allkem-Aktionäre sei die letzte Hürde der Megafusion zwischen Livent und Allkem erfolgreich genommen worden. Mit dem Zusammenschluss entstehe der weltweit drittgrößte Lithiumplayer hinter Albemarle und dem chilenischen Konzern Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) ( ISIN US8336351056 WKN 895007 ).Das fusionierte Unternehmen trage den Namen Arcadium Lithium. Die Livent-Aktie verschwinde vom Kurszettel an der Börse, während die Allkem-Aktie neu unter dem Namen Arcadium Lihium firmiere und auch so in den USA gelistet werde. Gleiches passiere im DER AKTIONÄR Best of Lithium Index. Die offizielle Bestätigung seitens der Börse fehle zwar noch, es sei aber davon auszugehen, dass spätestens in der ersten Januar-Woche die Indexanpassung abgeschlossen sein dürfte.Mit der Fusion entstehe ein mächtiger Lithiumkonzern, der in den wichtigsten Förderregionen Australien, Argentinien und Kanada präsent sein werde. Da sowohl Livent als auch Allkem einen Großteil ihrer Lithiumproduktion aus Salzseen in Argentinien generieren würden, würden sich hier die besten Synergien ergeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allkem-Aktie: