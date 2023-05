Börsenplätze Allkem-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allkem-Aktie:

8,30 EUR +5,20% (10.05.2023, 14:17)



Australian Securities Exchange-Aktienkurs Allkem-Aktie:

12,83 AUD +2,80% (09.05.2023)



ISIN Allkem-Aktie:

AU0000193666



WKN Allkem-Aktie:

A3C8Z7



Ticker-Symbol Allkem-Aktie:

0TWH



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Allkem-Aktie:

OROCF



Kurzprofil Allkem Limited:



Allkem Limited (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, Ticker-Symbol: 0TWH, Nasdaq OTC-Symbol: OROCF), ehemals Orocobre Limited, ist ein weltweit tätiger Anbieter von Lithiumkarbonat und ein Produzent von Bor. Allkem konzentriert sich in erster Linie auf das operative Lithiumgeschäft und die Erschließung von Lithiumlagerstätten in Argentinien. Es hat drei berichtspflichtige Segmente: Corporate, das Olaroz-Projekt und Borax. (10.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allkem-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Allkem Ltd. (ISIN: AU0000193666, WKN: A3C8Z7, Ticker-Symbol: 0TWH, Nasdaq OTC-Symbol: OROCF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nun sei es offiziell - der australische Lithium-Player Allkem und der amerikanische Konkurrent Livent würden fusionieren. Livent habe eine entsprechende Mitteilung auf der Homepage veröffentlicht. Hier die bis jetzt bekannten Details zur Fusion:Der neue Konzern solle zukünftig vom Livent-CEO Paul Graves geleitet werden. Das Hauptlisting solle zukünftig in den USA sein, ferner solle ein weiteres Listing in Australien sein. Von der neuen Gesellschaft würden Allkem-Aktionäre 56 Prozent, die Livent-Aktionäre dementsprechend 44 Prozent haben.An der neuen Gesellschaft bekämen Allkem-Aktionäre eine Aktie, Livent-Aktionäre 2,406 Aktien. Mit der Fusion werde die neue Gesellschaft der drittgrößte Lithiumproduzent weltweit. Die Mehrzahl der produzierten Assets sei in Argentinien.Mittelfristig dürfte sich die Fusion positiv für den gesamten Lithium-Markt auswirken. Der Zusammenschluss beider Unternehmen könnte der Startschuss für weitere Übernahmen in diesem Sektor sein. (Analyse vom 10.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link