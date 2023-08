XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

223,40 EUR -0,71% (11.08.2023, 10:25)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist Allianz unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability-Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (11.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Berlin (www.aktiencheck.de) - Allianz zündet den Turbo - AktienanalyseDer deutsche Versicherungskonzern Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) überraschte gestern mit soliden Quartalsergebnissen, so Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.Das operative Ergebnis sei um +7,1% auf 3,78 Milliarden Euro gestiegen und habe somit deutlich höher gelegen, als von Analysten erwartet. Nach den Zahlen habe die Allianz-Aktie den Turbo gezündet und sich an die Spitze der DAX-Aktien gesetzt. Am Ende sei ein Plus von 4,90% und die Fortführung eines intakten Aufwärtstrends geblieben.Erneut schaffe es das Papier in einem doch recht schwierigen Marktumfeld zu überzeugen und setze die Serie von höheren Hochs und höheren Tiefs fort. Zuletzt sei hier die 50-Tage-Linie bei rund 210 EUR verteidigt worden, schreibt dazu Achim Mautz in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker LYNX.Das Handelsvolumen sei im gestrigen Handel fast dreimal so hoch wie üblich gewesen. Dies könnte darauf hindeuten, dass es sich nicht nur um einen kurzfristigen Anstieg handle. Institutionelle Investoren könnten ebenfalls zugegriffen haben, was die Chancen auf ein Fortsetzen der Aufwärtsbewegung im August erhöhe. Der nächste größere Widerstand lauere bei 228,45 EUR, dem Zwischenhoch von Anfang Mai. Der Test dieser Marke dürfte nur noch Formsache sein. Danach gelte es noch die Marke bei 232,50 EUR zu überwinden, dem Hoch aus dem Jahr 2022. Vorerst gebe der Experte dem Papier wieder positive Aussichten mit auf den Weg. (Analyse vom 11.08.2023)Börsenplätze Allianz-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:222,90 EUR -0,22% (11.08.2023, 10:39)