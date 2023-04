Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

221,05 EUR +0,75% (19.04.2023, 11:31)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

220,85 EUR +0,84% (19.04.2023, 11:17)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (19.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der Allianz-Konzern wolle laut "Financial Times" ("FT") bei der zuletzt mit vielen Problemen kämpfenden Neobank N26 aussteigen. Der Münchner Versicherer würde dabei einen hohen Abschlag auf die Bewertung im Oktober 2021 in Kauf nehmen.Die Allianz suche dem Bericht nach einen Käufer für seinen Anteil in Höhe von rund fünf Prozent und strebe dabei einen Erlös von mehr als 150 Mio. Dollar an. Die "FT" berufe sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.N26 würde bei dem angepeilten Preis nur noch mit rund drei Mrd. Dollar bewertet werden. Das wären rund zwei Drittel weniger als noch bei der Finanzierungsrunde im Oktober 2021, bei der N26 rund 900 Mio. Dollar eingesammelt habe und noch mit rund neun Mrd. Dollar bewertet worden sei.Der Versicherer sei über seine Beteiligungsgesellschaft Allianz X seit 2018 an N26 beteiligt. Wie viel die Allianz genau an dem Berliner Fintech-Unternehmen, das zuletzt unter anderem Probleme mit der Aufsicht habe und deshalb nicht mehr so viele Kunden habe aufnehmen dürfen, halte, sei nicht bekannt. Nach Recherchen der "FT" seien es aktuell etwas mehr als fünf Prozent.Trotz der inzwischen wieder deutlich gesunkenen Bewertung würde die Allianz nach "FT"-Berechnungen beim Gelingen der geplanten Platzierung noch mit einem deutlichen Buchgewinn aus der N26-Beteiligung aussteigen können. Für N26 wäre der Ausstieg aber ein Nackenschlag bei der Suche nach neuen Investoren.Die Nachricht sollte der Allianz-Aktie kaum Schaden zufügen. Es sei bekannt gewesen, dass die Allianz unzufrieden mit der Beteiligung sei und ein Verkauf kommen könnte. An den positiven Langfristaussichten ändert sich dadurch ohnehin nichts, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.04.2023)(mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link