Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist Allianz unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability-Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (13.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz schlage in Italien zu und erwirbt die Tua Assicurazioni für 280 Millionen Euro. Das habe der DAX-Konzern Allianz am Donnerstagabend bekannt gegeben. Verkäufer sei die Generali . Zufällig kehre Allianz-Finanzchef Giulio Terzariol zum Jahreswechsel - nach 25 Jahren - zum italienischen Versicherer zurück.Der Pressemitteilung nach verfüge die Tua Assicurazioni über ein profitables Portfolio für Sach- und Haftpflichtversicherungen mit Gesamtbruttobeiträgen von etwa 280 Mio. Euro, die hauptsächlich über ein Vertriebsnetz von fast 500 Agenten verwaltet würden.Noch fehle die behördliche Genehmigungen, doch sollte die Transaktion zu Beginn des Jahres 2024 erfolgen. Durch den Zukauf habe die Allianz ihren Marktanteil im Bereich Sach- und Haftpflichtversicherungen in Italien voraussichtlich um etwa einen Prozentpunkt steigern und ihre Position als Nummer 3 festigen können.Giacomo Campora, CEO von Allianz S.p.A., habe kommentiert: "Die Übernahme von Tua Assicurazioni passt perfekt in unsere Strategie, unsere Präsenz im Bereich Sach- und Haftpflichtversicherungen mit Schwerpunkt auf Einzelhandel und KMUs auszubauen. Wir sind zuversichtlich, dass die neuen Agenten und ihre Kunden von der Zusammenarbeit mit Allianz profitieren werden."Die Transaktion werde den Kurs der Allianz nicht beeinflussen, die 280 Mio. Euro nehme der Versicherer aus der Portokasse. Interessant sei die Tatsache, dass ausgerechnet die Generali der Verkäufer sei. Es könne aber auch Zufall sein.Wer bei der Allianz investiert ist, bleibt es auch, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link