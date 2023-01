Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (09.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Allianz-Aktie sei 2023 gut gestartet. Seit Jahresanfang stehe bereits ein Wertzuwachs von rund sieben Prozent zu Buche. Zum einen profitiere der Versicherungs-Gigant von den steigenden Zinsen. Zum anderen würden sich die positiven Analystenstimmen mehren. Aktuell habe mit Morgan Stanley ein renommiertes US-Analystenhaus den Daumen gehoben.Die amerikanische Investmentbank habe die Allianz-Aktie von "equal-weight" auf "overweight" hochgestuft und das Kursziel von 205 auf 248 Euro erhöht. Daran gemessen hätte der DAX-Wert gut 16 Prozent Aufwärtspotenzial.Analyst Ashik Musaddi habe in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie für 2023 optimistisch auf den Versicherungssektor geblickt. Der Experte erwarte, dass eine starke Preisgebung und verbesserte Umsatzentwicklungen den Effekt der Inflation und der Bilanzierungsänderungen überlagern würden.Vor allem die gestiegenen Zinsen würden der Allianz gut in die Karten spielen. Das Unternehmen profitiere von höheren Zinsen einerseits bei Kurzfristanlagen des Cashflows. Andererseits steige in der Vermögensverwaltung der Grundertrag an, was höhere Verwaltungsgebühren (Provisionen) nach sich ziehe. Abschreibungen auf Kredite dürften bei der Allianz - im Gegensatz zu Banken - nur eine untergeordnete Rolle spielen.Auch die Bewertung signalisiere weitere Kurschancen. In diesem Kontext würden Investoren gerne auf die Bewertung in den vergangenen zehn Jahren schauen, also das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachten. Dieser Wert liege für die zurückliegende Dekade im Durchschnitt bei 9,5. Für 2023 komme die Aktie auf Basis der Schätzungen auf ein KGV von lediglich 8,9.Auch "Der Aktionär" bleibe für die Allianz-Aktie zuversichtlich gestimmt. Neben der moderaten Bewertung und dem Chartbild dürfte auch die offensive Dividendenpolitik (konservativ geschätzte 2023er Dividendenrendite: 5,4 Prozent) weitere Investoren anlocken. Ein zusätzlicher Kurstreiber seien die Aktienrückkäufe des Unternehmens.Kurzum: Wer investiert ist, bleibt dabei und setzt auf weiter steigende Kurse, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Allianz-Aktie. (Analyse vom 09.01.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: