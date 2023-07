Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

212,15 EUR +0,76% (13.07.2023, 13:45)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

212,15 EUR +0,50% (13.07.2023, 13:29)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (13.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die New Yorker Richterin Colleen McMahon habe an diesem Mittwoch eine 6-Milliarde-Strafe gegen eine Tochtergesellschaft der Allianz verhängt und damit den im letzten Jahr ausgehandelten Vergleich zwischen Versicherer und US-Behörden bestätigt. Für die Münchner sei die Hedgefonds-Affäre damit endgültig ausgestanden.McMahon habe Allianz Global Investors (AGI) US angewiesen, etwa 6 Milliarden Dollar als Strafe zu zahlen, nachdem das Unternehmen die Anlagerisiken einer Gruppe von Hedgefonds falsch dargestellt habe, die aufgrund von Marktfluktuationen durch die Covid-19-Pandemie zusammengebrochen seien. Die Allianz-Tochter habe sich im Rahmen eines Deals mit Bundesstaatsanwälten des Wertpapierbetrugs schuldig bekannt. Damit ende ein peinliches Kapitel für den Mutterkonzern."Die Summe des gezahlten und verwirkten Geldes ist astronomisch, zumindest nach meiner Erfahrung", habe McMahon gesagt. Das Schuldbekenntnis der Allianz-Tochter sei ungewöhnlich für ein führendes Finanzunternehmen. Unternehmen würden Behördenuntersuchungen normalerweise durch Zahlungen und Zusicherungen zur Korrektur lösen, ohne ein Fehlverhalten zuzugeben. Die Richterin habe gesagt, AGI sei das erste Unternehmen, das sie in ihren 25 Jahren als Richterin verurteilt habe.Die Allianz habe letztes Jahr zugestimmt, den Großteil der US-Vermögenswerte von AGI an die Voya Financial zu übertragen. Laut einem Schreiben beider Seiten vom 5. Juli habe AGI geplant, sich kurz nach dem Urteil aufzulösen. Zusätzlich zu den Zahlungen sei AGI zu fünf Jahren Bewährung verurteilt worden, die eingestellt werde, sobald das Unternehmen nicht mehr existiere, so McMahon.Das Urteil vom Mittwoch dürfte keine Auswirkungen auf den Kurs haben. Anleger sollten sich vielmehr den Termin für die nächsten Quartalszahlen (10. August) notieren. Hier sollte der Versicherer die Jahresziele bekräftigen und damit neue Impulse für die Aktie liefern, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Allianz-Aktie. (Analyse vom 13.07.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link