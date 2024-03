Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut rund 125 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in knapp 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 737 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2023 erwirtschafteten über 157.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 161,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,7 Milliarden Euro. (08.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im schwächeren Marktumfeld habe sich die Allianz-Aktie am Freitag einmal mehr robust gezeigt und zu den stärksten Werten im DAX gezählt. Einmal mehr habe der Versicherer ein neues Mehrjahreshoch erreicht. Am Abend sei nun die Meldung gefolgt, dass das milliardenschwere Aktienrückkaufprogramm in der kommenden Woche starte.Am kommenden Montag solle der Rückkauf für bis zu eine Milliarde Euro beginnen und dann bis zum 31. Dezember laufen. Die Aktien sollten im Anschluss eingezogen werden. Das Programm gehe noch auf eine Ermächtigung der Hauptversammlung von 2022 zurück und sei am 22. Februar beschlossen worden.Im Tagesverlauf habe die Allianz-Aktie bereits einmal mehr ein neues Mehrjahreshoch erreicht. Der neue Rekordstand liege nun bei 259,25 Euro. Höher habe die Allianz zuletzt im Frühjahr 2002 notiert. Bis zum Allzeithoch sei allerdings noch immer reichlich Platz. Im April 2000 habe die Allianz-Aktie einst in der Spitze bei 402,66 Euro notiert. Damals habe jedoch noch die Neue-Markt-Euphorie geherrscht.Der Aktienrückkauf sei bereits beschlossene Sache gewesen, der Start in der kommenden Woche könne den Kurs am Freitagabend deshalb nicht antreiben. Doch im Jahresverlauf sollte das Programm durchaus stützend für den Kurs wirken. Insgesamt bleibe das Umfeld für Versicherungs-Aktien ohnehin positiv. Die Allianz habe auch jetzt noch immer Luft nach oben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: