Das Plus des Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei am Freitag gestützt von den Aktien von Coca-Cola (ISIN: US1912161007, WKN: 850663, Ticker-Symbol: CCC3, NYSE-Symbol: KO) und Procter & Gamble (ISIN: US7427181091, WKN: 852062, Ticker-Symbol: PRG, NYSE-Symbol: PG) gewesen, die nach Kaufempfehlungen der Analysten der US-Bank Citigroup mit 1,5 beziehungsweise 2,1% zugelegt hätten.



Gegengleich sei es bei wichtigen Vertretern des Technologiesektors, wie etwa Salesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM)und Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), zu Einbußen von bis zu 1,8% gekommen, was die Indices an der NASDAQ überproportional stark unter Druck gebracht habe.



Unter Druck gestanden seien außerdem Ölwerte wegen des relativ niedrigen Ölpreises. Die Aktien von Chevron (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) seien mit einem Minus von 2,2% am Freitag als Dow-Schlusslicht aus dem Handel gegangen. Die Spekulation auf weiter steigende Zinsen habe sich auch am Ölmarkt negativ ausgewirkt. Befürchtet werde eine Konjunkturbremse, die die Rohöl-Nachfrage beeinträchtigen würde.



Der Landmaschinenhersteller Deere (ISIN: US2441991054, WKN: 850866, Ticker-Symbol: DCO, NYSE-Symbol: DE) habe mit seinen Zahlen zum ersten Geschäftsquartal zu überzeugen gewusst. Der Kurs habe nach übertroffenen Erwartungen um 7,5% angezogen. Angesichts einer starken Nachfrage habe das Unternehmen zudem sein diesjähriges Gewinnziel angehoben. (20.02.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Größter Gewinner im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) war am Freitag die Aktie von Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) mit einem Plus von rund 2,8%, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die vorgelegten Geschäftszahlen für 2022 seien überzeugend gewesen und der Aktienrückkauf zeige das Vertrauen des Managements in sein Geschäftsmodell. Sogar der auf den ersten Blick vorsichtige Ausblick auf 2023 sei von den Marktteilnehmern als solide wahrgenommen worden.