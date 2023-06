Börsenplätze Allianz-Aktie:



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (21.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) ein klassisches Basisinvestment für konservative Anleger.Der Kurs des Versicherers aus dem DAX sei zuletzt recht unauffällig gelaufen. In den vergangenen Handelstagen habe sich das Geschehen bei der Allianz-Aktie oft um die 209, 210 Euro abgespielt. Auf diesem Niveau habe auch die Allianz selbst zugegriffen - oder genauer gesagt: Zugreifen lassen. Das gehe aus einer Kapitalmarktinformation von heute hervor.Demnach seien im Zeitraum vom 12. Juni bis einschließlich 16. Juni 310.671 im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms von der Allianz zurückgekauft worden. Bei einem durchschnittlichen Preis von gut 209 Euro je Aktie entspreche das einer Gesamtsumme von rund 65 Millionen Euro, für die Allianz-Aktien gekauft worden seien.Die Einzelaufstellung sehe folgendermaßen aus: Am 12. Juni seien 117.749 Aktien zu einem Durchschnittkurs von 208,79 Euro gekauft worden. Am 13. Juni seien es 33.417 Aktien zu einem Durchschnittkurs von 208,15 Euro gewesen. Tags darauf 26.905 Aktien zum Kurs von etwa 209,96 Euro. Am 15. Juni 102.843 Aktien zum Kurs von etwa 209,21 Euro. Und am Freitag, 16. Juni, seien noch einmal 29.757 Aktien gekauft worden - Durchschnittskurs: 210,43 Euro.Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms sei dem 29. Mai gekauften Aktien belaufe sich der Mitteilung zufolge auf bislang 1.252.666 Aktien. Wie üblich, kaufe das Unternehmen in so einem Fall allerdings nicht direkt. Vielmehr würden die Aktien im Xetra-Handel von einer durch die Allianz beauftragten Bank erworben. Dabei sei unter anderem das Ziel, die Aktien möglichst kursschonend zu erwerben, ohne größere Schwankungen auszulösen. Deswegen würden Aktienrückkaufprogramme von Unternehmen in der Regel auch über einen längeren Zeitraum laufen. Die genauen Kauftage würden erst im Nachhinein veröffentlicht.Die Allianz zahlt zudem eine solide Dividende und ist ein klassisches Basisinvestment für konservative Anleger, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link