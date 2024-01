Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

249,35 EUR +0,79% (22.01.2024, 16:16)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

249,30 EUR +0,87% (22.01.2024, 16:02)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (22.01.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Münchner Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe am Freitag auf Schlusskursbasis ein neues Mehrjahreshoch erreicht und damit die Basis für weitere Kursgewinne gelegt. Die Allianz profitiere in erster Linie von der Aussicht, dass Zinssenkungen wahrscheinlich erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen würden, als sie derzeit eingepreist seien."Meine Prognose lautet, dass die EZB alle geldpolitischen Rahmenbedingungen unverändert lassen wird", so die Annahme von von Tomasz Wieladek, Chef-Volkswirt für Europa bei T. Rowe Price, vor der EZB-Sitzung an diesem Donnerstag. Allerdings dürfte die Notenbank deutlich signalisieren, dass der vom Markt eingepreiste Zinspfad noch zu aggressiv sei. "An den Geldmärkten wird ganz klar eine zu starke Lockerung der Geldpolitik eingepreist", so der Ökonom. Demnach seien in den Kursen 5,5 Zinssenkungen eingepreist, während Analysten drei erwarten würden.Aller Voraussicht nach würden den Währungshütern wahrscheinlich erst im Juni 2024 genug Daten vorliegen, um fundiert bewerten zu können, ob eine Zinssenkung angemessen sei. Laut Wieladek sei daher möglich, dass EZB-Chef Lagarde am Donnerstag konkretere Hinweise auf den Zeitpunkt und das Tempo von Zinssenkungen geben werde, um den Marktpreisen weiter entgegenzuwirken und den Märkten zu signalisieren, dass die Geldpolitik, die erwartet werde, unwahrscheinlich sei.Sollten die Zinsen länger hoch bleiben, wäre das gut für Unternehmen wie die Allianz. Dies fördere die Wiederanlageergebnisse von Versicherern und damit letztendlich den Gewinn je Aktie. Und dies wiederum dürfte höhere Dividenden nach sich ziehen, die bei vielen Anlegern eines der wichtigsten Kaufargumente sei.Aus technischer Sicht bahne sich Großes bei der Allianz an. Die Aktie habe am Freitag bei 247,15 Euro und damit auf dem höchsten Stand seit geschlossen. Dieses Kunststück dürfte ihr auch heute gelingen, was einer Bestätigung des Aufwärtstrends gleichen würde. Die nächsten Kursziele würden jetzt bei 260 Euro und 298 Euro, den Hochs von April 2002 und August 2001 liegen.Die Allianz habe zurzeit alle Trümpfe in der Hand: eine starke Positionierung, hohe Zinsen und ein technisches Kaufsignal. Die Allianz-Aktie sollte weiterlaufen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link