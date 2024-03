Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

270,95 EUR -0,35% (21.03.2024, 14:24)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

270,35 EUR -0,24% (21.03.2024, 14:10)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut rund 125 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in knapp 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 737 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2023 erwirtschafteten über 157.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 161,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,7 Milliarden Euro. (21.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für den Gesamtkonzern habe die Allianz ihre Zahlen bereits vor wenigen Wochen geliefert. Nun habe auch die Regionaltochter aus Österreich ihre Ergebnisse veröffentlicht - und auch die würden bestätigen, wie stark der Versicherungsriese aufgestellt sei. Die Prämieneinnahmen hätten dort 2023 sogar deutlich zulegen können.Allianz Österreich habe im Geschäftsjahr 2023 ein ordentliches Ergebnis eingefahren und Marktanteile hinzugewonnen, vor allem in der Sparte Gesundheitsversicherung. Bei den Bruttoprämien habe es sogar einen deutlichen Anstieg gegeben. Sie hätten sich österreichweit im Jahr 2023 auf 1,71 Milliarden Euro belaufen. Das habe ein Wachstum von 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. In der Schaden-, Unfall- und Krankenversicherung hätten die Einnahmen sogar um 8,1 Prozent auf nunmehr 1,37 Milliarden Euro zugelegt.Das operative Ergebnis sei mit 208,6 Millionen Euro, trotz Inflationseffekten im Schaden und den Verwaltungsaufwendungen sowie schwerwiegender Unwetterschäden, solide ausgefallen. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote sei in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld moderat auf 90,9 Prozent gestiegen."Die Allianz Österreich konnte 2023 ein stabiles Ergebnis erwirtschaften. Vor allem in unseren Geschäftsbereichen Schaden-, Unfall- und Krankenversicherung verzeichneten wir ein Wachstum von rund acht Prozent", habe Rémi Vrignaud, CEO der Allianz in Österreich, die Ergebnisse kommentiert. In der Lebensversicherung arbeite der Versicherer weiter an attraktiven Lösungen, um seine Kunden vor den Folgen der Inflation für ihre Ersparnisse zu schützen.Anleger können die aktuelle Rally weiter entspannt genießen und sich nebenbei über die attraktive Dividendenrendite von 5,1 Prozent freuen, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.