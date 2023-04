Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (14.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Vom Abverkauf bei Banken und Versicherern nach dem Desaster rund um die Credit Suisse habe sich der Kurs der Allianz-Aktie inzwischen deutlich erholt. Wie der deutsche Leitindex insgesamt, tendiere auch der Kurs der DAX -Aktie sogar zu einem neuen Hoch. Unterdessen gebe es aber wenig erbauliche Nachrichten aus dem operativen Bereich.Bereits im März sei bekannt geworden, dass die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (BaFin) im Rahmen einer Routineprüfung bei der Allianz diverse Mängel im IT-Bereich kritisiert habe. Unter anderem sollten Prozesse nicht aufeinander abgestimmt gewesen sein und sich dementsprechend teils gedoppelt haben. Die Allianz habe darauf hingewiesen, dass es nicht um den Konzern, sondern die Dachgesellschaft Allianz SE gehe. Für Anleger sei das aber erst recht relevant, weil es sich dabei um den börsennotierten Teil handele.Das "Handelsblatt" berichte heute zudem über Ärger zwischen dem Betriebsrat der Allianz Re und der Konzernführung. So werde derzeit gegen Allianz-Chef Oliver Bäte "wegen Nichtermöglichung einer Betriebsversammlung" geklagt.Bemerkenswert: Die aktuelle Kritik sei kein Einzelfall - bereits vergangenes Jahr im August sei bekannt geworden, dass die BaFin unter anderem nach der Affäre um Structured-Alpha-Fonds bei der Allianz bessere interne Kontrollen gefordert habe.Die IT-Strategie der Allianz sei zudem vergangenes Jahr von Bäte persönlich kritisiert worden. Munich Re habe es in den vergangenen Quartalen jedenfalls keine vergleichbaren Geschichten gegeben.Langfristanleger müssen nun nicht nervös werden, auf dem aktuellen Niveau bleibt aber schon aus charttechnischer Sicht fraglich, ob kurzfristig noch nennenswerte Kursgewinne drin sind oder der Ausbruch einmal mehr verschoben wird, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.