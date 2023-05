ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (31.05.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Allianz: Weiterer Rücklauf - ChartanalyseDie Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 228,40 EUR vom 2. Mai in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die Aktie am 4. Mai unter den 10er-EMA und am 5. Mai per Gap-down unter den 50er-EMA gefallen und habe damit zwei Schwächesignale generiert. Am 24. Mai sei die Aktie auch unter die Ichimoku-Wolke gerutscht und habe damit ein langfristiges Short-Signal geliefert. Aktuell befinde sich das Papier in einer Erholung, die aber mit dem Vortageshoch am 10er-EMA ausgelaufen sein könnte.Die Allianz-Aktie sei am Vortag mit einer bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper direkt unter dem 10er-EMA aus dem Handel gegangen und könnte vor einem weiteren Rücklauf stehen. Falle das Papier auch wieder unter den 200er-EMA bei 206,69 EUR, wäre ein weiterer Kursrückgang bis zum Verlaufstief bei 202,65 EUR zu erwarten, welches dem Abwärtstrend folgend nach unten durchbrochen werden sollte. Die nächste Anlaufmarke wäre dann der Bereich um 200 EUR. (Analyse vom 31.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:206,65 EUR -0,48% (31.05.2023, 09:03)XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:207,35 EUR -0,19% (30.05.2023, 17:35)