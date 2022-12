Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (05.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Für die Allianz-Aktie sei es zuletzt hoch hinausgegangen, jetzt scheine der Titel jedoch in die Korrektur überzugehen. Für Anleger sei dies aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Die steigenden Zinsen dürften auch die Aktie langfristig beflügeln. Dazu komme: Die Analysten würden ebenfalls bullish bleiben.Jefferies habe seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 230 Euro am heutigen Montagmorgen beibehalten. Stark steigende Kapitalmarktzinsen würden für die Versicherer auch Risiken bergen, so Analyst Philip Kett. Das sei jedoch unwahrscheinlich. Für die Allianz wäre eine gleichmäßig ansteigende Zinsstrukturkurve am optimalsten.UBS-Analyst Will Hardcastle habe das Kursziel bei 229 Euro jüngst ebenfalls belassen und empfehle den Versicherungstitel weiter zum Kauf. Unter den europäischen Versicherern seien AXA, Zurich, Prudential, Scor, Tryg, M&G und Hiscox seine Favoriten. Unattraktiv seien hingegen Swiss Re, Legal & General und Baloise.Für Lebensversicherer, die das Geld ihrer Kunden vor allem in sichere, festverzinsliche Wertpapiere investieren würden, werde es damit einfacher - also die Nominalverzinsung die klassische Lebensversicherungspolicen garantieren würden, auch tatsächlich zu erwirtschaften.Die Allianz-Aktie sollte weiterhin davon profitieren, dass steigende Zinsen das Anlageergebnis verbessern. Seit Ende September habe sie in Folge der aggressiven Zinspolitik eine Rally hingelegt (plus 27 Prozent).Die aktuelle Korrektur bietet Anlegern mit Weitblick eine Einstiegschance, so Sarina Rosenbusch. DER AKTIONÄR sehe das Kursziel bei 250 Euro. (Analyse vom 05.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)