Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

221,00 EUR +0,18% (09.11.2023, 11:45)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

220,65 EUR -0,05% (09.11.2023, 11:30)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (09.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von eToro:Die Experten von eToro nehmen die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz belege den fünften Platz unter den größten Aktien im DAX und habe seit Jahresbeginn einen Anstieg von 9 Prozent verzeichnet. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis (Forward PE) liege bei 8,6 und 2023 sei eine Dividende in Höhe von 5,2 Prozent ausgeschüttet worden.Die Altersstruktur in westlichen Ländern werde zweifellos zu einem drastischen Anstieg der Gesundheitskosten und des Bedarfs an Gesundheitsleistungen in der Zukunft führen. Der prozentuale Anteil der Bevölkerung über 65 Jahre werde enorm steigen. Dies stelle die Allianz vor neue Herausforderungen, eröffne jedoch gleichzeitig die Chance, sich entscheidend von Wettbewerbern abzuheben.Die finanzielle Absicherung im Alter erfordere nicht nur Eigenverantwortung und Weitsicht, sondern auch eine individuelle Planung für die Vorsorge und den Ruhestand. Die Allianz müsse sich strategisch an die veränderte Nachfrage anpassen, indem sie maßgeschneiderte Beratung und Produkte bereitstelle. Dies werde insbesondere in einem zunehmend unsicheren Umfeld relevant, das von volatiler Inflation sowie globalen Krisen und Konflikten geprägt sei.Seit Ende 2019 habe die Aktie wiederholt die horizontale Trendlinie bei 225 Euro getestet. Doch dieser Widerstand habe sich als äußerst stark erwiesen. Im September habe die Aktie kurzzeitig einen Wert von 234,55 Euro erreicht, was den höchsten Stand seit über zwei Jahrzehnten markiert habe. Trotzdem sei der Kurs wieder unter die bedeutende technische Marke gefallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: