Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

207,40 EUR +0,78% (11.07.2023, 13:43)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

207,60 EUR +0,85% (11.07.2023, 13:28)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (11.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Das Papier des Versicherungsunternehmens ringe wieder einmal mit der 200-Tage-Linie. Nachdem die Bullen einen Vorstoß nach oben gewagt hätten, sei letzte Woche ein Abverkauf um gut 6% gefolgt. Doch nun zeichne sich am GD200 eine mögliche positive Wende ab, zumal ein vielversprechendes Signal auftrete.Mit dem Jahreshoch bei 228,50 Euro sei der letzte Ausbruchsversuch aus dem Seitwärtskorridor gescheitert. Seitdem hätten die Bären die Oberhand behalten und sich Ende Mai an der Unterseite der Range versucht, was die Bullen erfolgreich hätten abwehren können.Die Allianz-Aktie teste nun den GD200 bei 206,20 Euro als Unterstützung und notiere im unteren Bereich einer seit Dezember 2022 gültigen Seitwärtsrange zwischen 197,92 Euro und 224,55 Euro. Nun stünden die Chancen gut, dass der Titel auf dem GD200 erfolgreich nach oben abpralle und anschließend die Oberseite der Seitwärtskonsolidierung bei 224,55 Euro anvisiere, da der Stochastik-Indikator ein Kaufsignal ausgelöst habe.Die Range erweise sich als hartnäckig für die Allianz-Aktie. Zumindest sei es nun wahrscheinlich, dass der GD200 als Unterstützung halte und der Kurs wieder die Oberseite des Seitwärtskorridors ansteuere, so David Schenk vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.07.2023)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: