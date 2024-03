Börsenplätze Allianz-Aktie:



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut rund 125 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in knapp 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 737 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2023 erwirtschafteten über 157.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 161,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,7 Milliarden Euro. (04.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz festige ihre Marktposition in Italien. Der Versicherer habe den Abschluss der Übernahme von Tua Assicurazioni vermeldet. Verkäufer sei der Konkurrent Assicurazioni Generali. Mit dem Deal hole Deutschlands größter Versicherer ein profitables Schaden- und Unfallversicherungsportfolio an Bord.Die Allianz habe heute bekannt gegeben, dass sie die Übernahme der italienischen Tua Assicurazioni von Generali abgeschlossen habe. Der Kaufpreis habe bei 280 Millionen Euro gelegen. Die Übernahme sei ursprünglich am 12. Oktober 2023 gemeldet worden und sei bereits von den Aufsichtsbehörden genehmigt worden.Tua Assicurazioni verfüge über ein profitables Schaden- und Unfallversicherungsportfolio mit Bruttoprämien in Höhe von rund 280 Millionen Euro im Jahr 2022, das hauptsächlich über ein Vertriebsnetz von fast 500 Agenten verwaltet werde. Nach Abschluss der Transaktion werde sich der Marktanteil der Allianz in der Schaden- und Unfallversicherung in Italien voraussichtlich um etwa 1 Prozentpunkt erhöhen. Dadurch festige der Versicherer seine Position als Nummer 3 auf dem italienischen Schaden- und Unfallversicherungsmarkt.Die Übernahme von Tua Assicurazioni sei ein sinnvoller Schritt, um die Marktposition der Allianz in Italien zu stärken. Insgesamt sei es aber nur ein kleiner Deal. Auf die Gesamtergebnisse des Konzerns werde er sich kaum auswirken. Hier brauche es aber ohnehin keine großen Zusatztreiber. Die Allianz sei im Branchenwettbewerb auch so stark aufgestellt.Die Aktie bleibt ein Basisinvestment im DAX, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.