Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut rund 125 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in knapp 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 737 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2023 erwirtschafteten über 157.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 161,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,7 Milliarden Euro. (11.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Allianz-Aktie leide heute unter dem schwachen Marktumfeld. Dabei beginne in dieser Woche das milliardenschwere Aktienrückkaufprogramm des Versicherers. Anleger sollten sich von der heutigen Schwäche aber nicht verunsichern lassen. Für die Aktie des Versicherungsriesen sprächen weiter viele gute Gründe.Am Freitagabend habe die Allianz vermeldet, dass das milliardenschwere Aktienrückkaufprogramm in dieser Woche starte. Bis zu eine Milliarde Euro wolle der Versicherungskonzern bis Jahresende zurückkaufen und anschließend einziehen. Der Beschluss hierfür sei bereits auf der Hauptversammlung von 2022 gefallen. Die Aktie liege im frühen heutigen Handel dennoch im Minus und sogar etwas hinter dem DAX Die Allianz-Aktie habe allerdings auch eine bärenstarke Woche hinter sich, inklusive Sprung auf ein neues Mehrjahreshoch. Ein kleine Auszeit komme daher alles andere als überraschend. Im weiteren Jahresverlauf sollte aber nicht nur das Aktienrückkaufprogramm stützend für den Kurs wirken. Der Versicherer sei im Markt stark positioniert und bestens aufgestellt, um seine Marktposition auch in Zukunft weiter zu festigen.Auch die Dividende sei weiter ein starkes Argument für ein Investment in den größten Versicherer Deutschlands. Für das Geschäftsjahr sollten 13,80 Euro je Aktie an die Anleger fließen. Das entspreche einer Dividendenrendite von 5,4 Prozent. Neben der Höhe überzeuge zudem die hohe Stabilität und Kontiunität der Ausschüttungen. In den letzten zehn Jahren habe die Allianz die Dividende um durchschnittlich zehn Prozent angehoben. Zudem habe der Versicherer die Ausschüttung in keinem einzigen Jahr senken müssen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: