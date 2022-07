Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (25.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Allianz Global Investors (AllianzGI) habe heute den Transfer seiner US-Investmentteams und der von ihnen verwalteten Vermögen zu Voya Investment Management (Voya IM) abgeschlossen. Der Schritt sei nötig geworden, um mit den US-Aufsichtsbehörden den Structured-Alpha-Skandal aus der Welt zu schaffen. Die Allianz sollte jetzt einen Haken unter die Sache machen können.Die (aufgezwungene) strategische Partnerschaft mit Voya IM umfasse eine globale Vertriebsvereinbarung zwischen den beiden Unternehmen sowie eine 24-prozentige Beteiligung der Allianz am amerikanischen Vermögensverwalter. Die auf Voya IM übertragenen Vermögenswerte würden sich laut AGI auf 101 Milliarden Dollar belaufen, wovon mehr als zwei Drittel für AGI-Kunden außerhalb der USA gemanagt würden.Es heiße, dass beim Übergang kaum Kunden abgesprungen seien. Tobias Pross, CEO von AGI, habe den Abschluss der Transaktion kommentiert: "Wir sind stolz auf die erfolgreiche Übertragung der Investmentteams und Vermögenswerte in einem sehr engen Zeitrahmen. Dies war nur möglich durch die Unterstützung seitens der Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt."Fundamental betrachtet sei die Allianz äußerst günstig bewertet. Das sähen auch viele Analysten so. Doch der Abwärtstrend, der im April begonnen habe, sei immer noch intakt. Geduld ist gefragt, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: