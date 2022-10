Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

180,20 EUR +1,43% (27.10.2022, 16:50)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

180,20 EUR +1,29% (27.10.2022, 16:36)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (27.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die EZB habe die Zinsen erneut angehoben. Damit erleichtere sie Lebensversicherern, ihre Renditegarantien gegenüber ihren Kunden zu erfüllen. Für die Aktie der Allianz komme das zur rechten Zeit. Denn der Titel stehe kurz davor, seinen Abwärtstrend zu brechen und die langersehnte Trendwende einzuleiten.Ende September noch sei die Allianz-Aktie auf 156,22 Euro gefallen. So tief habe sie zuletzt im November 2020 notiert. Doch seitdem hätten die Bullen das Wort und die Aktie in einer impulsiven Aufwärtsbewegung nach oben schnellen lassen. Nun ringe sie mit der Widerstandszone im Bereich der 180-Euro-Marke.Könne der Titel diese Zone durchbrechen, generiere sie ein starkes Kaufsignal, das den Kurs bis an den nächsten Widerstand bei 190 Euro treiben dürfte. Doch damit nicht genug: Außerdem würde die Allianz-Aktie den Abwärtstrend brechen, der sie seit Februar im Griff halte. Damit wäre der Grundstein für einen neuen Aufwärtstrend gelegt.Beim Durchbruch helfen könnte die Leitzinserhöhung der EZB um 75 Basispunkte auf 2,0 Prozent. Dank höherer Zinsen falle es der Allianz leichter, ihre Renditeversprechen vor allem älterer Sparverträge einzuhalten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.