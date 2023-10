unter folgendem Link.



Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

222,35 EUR -1,48% (13.10.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

222,80 EUR -1,63% (13.10.2023, 17:42)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist Allianz unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability-Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (15.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Der Münchner Konzern trenne sich nach 20 Jahren von einem Gemeinschaftsunternehmen, mit dem er damals den chinesischen Vermögensverwaltungs-Markt habe erobern wollen. Guotai Junan Securities übernehme die Beteiligung von 49% an der CPIC Fund Management. Aufgeben wolle die Allianz den chinesischen Markt natürlich nicht. "Dieser Schritt steht in Übereinstimmung mit der Strategie der Allianz, sich in China auf Asset-Manager zu konzentrieren, die ihr ganz gehören", habe die Allianz den Ausstieg aus dem JV begründet. Bei CPIC hätte sie keine Mehrheit erlangen können.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichte, sei die Asset-Management-Tochter Allianz Global Investors dabei, eine eigene Fondsgesellschaft in China aufzubauen. Nach der Erlaubnis der dortigen Wertpapieraufsicht stünde dem nichts mehr im Wege. Die chinesische Regierung habe erst 2019 die Beschränkungen für ausländische Eigentümer im Asset Management aufgehoben. Seither würden Gesellschaften wie BlackRock und Fidelity International auf den umgerechnet 3,8 Bio. USD schweren Markt für offene Investmentfonds in China drängen, so Reuters.Dass die Allianz die Beteiligung verkaufe, dürfte keinen Einfluss auf die Zahlen haben. Wichtiger sei, dass der Aufbau einer eigenen Fondsgesellschaft in China schnell gelinge und der Early-Mover-Vorteil genutzt werden könne. Das dürfte sich langfristig auszahlen. An der positiven Einschätzung der Allianz-Aktie ändere beides nichts, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU