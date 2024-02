XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

245,70 EUR -0,22% (13.02.2024, 17:40)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (14.02.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Allianz-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Allianz-Aktie (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) befindet sich seit dem Abprall am Widerstand um 250 EUR mit dem Verlaufshoch bei 250,40 EUR vom 23. Januar in einer Korrektur, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Aus dieser Korrektur könnte sich aber ein Richtungswechsel auf Short entwickeln. Darauf deute die bärische Vortageskerze mit dem langen oberen Schatten und dem kleinen Kerzenkörper direkt am 10er-EMA hin. Solange der 10er-EMA nicht zurückerobert werde, sei mit eher weiter fallenden Kursen zu rechnen.AusblickSollte die Allianz-Aktie die bärische Vortageskerze bestätigen, wäre ein erneuter Kursrückgang zum 50er-EMA wahrscheinlich, der aktuell bei 242,08 EUR verlaufe. Der 50er-EMA könnte dem aktuellen kurzfristigen Abwärtstrend folgend unterschritten und ein Verlaufstief unter dem bisherigen Verlaufstief bei 241,15 EUR ausgebildet werden. Die nächste Anlaufmarke unter dem 50er-EMA wäre dann die Unterstützung um 235 EUR. (Analyse vom 14.02.2024)Börsenplätze Allianz-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:245,80 EUR +0,24% (14.02.2024, 08:52)