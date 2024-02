Börsenplätze Allianz-Aktie:



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut rund 125 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in knapp 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 737 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2023 erwirtschafteten über 157.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 161,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,7 Milliarden Euro. (23.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum Ausklang einer starken Börsenwoche habe der DAX am Freitag ein weiteres Hoch erklommen. Der anhaltende Hype um Künstliche Intelligenz (KI) und die starken Quartalszahlen von NVIDIA zur Wochenmitte hätten weiter nachgehallt. Nach einer zunächst gemächlichen ersten Handelshälfte sorgten ab dem Nachmittag abermals rekordhohe US-Börsen für neuen Schub auch hierzulande, so Tim Temp von "Der Aktionär".Mit einer Bestmarke von 17.443,74 Zählern sei der deutsche Leitindex wenige Punkte über das erst am Vortag erreichte Niveau geklettert, zum Handelsschluss habe das Plus noch 0,28 Prozent auf 17.419,33 Punkte betragen. Damit belaufe sich die Wochenbilanz im Leitindex auf knapp 1,8 Prozent - der höchste Gewinn seit Ende Januar.Konstantin Oldenburger vom CMC Markets rechne mit einer Fortsetzung der Gewinnstrecke: "Der DAX nimmt Kurs auf sein nächstes Zwischenziel, die 17.500er Marke. Er nutzt wie aus dem charttechnischen Lehrbuch damit das Fundament, das er in einer wochenlangen Konsolidierung um die 17.000 Punkte gebaut hat, als Sprungbrett für die nächste Schallmauer mit der Zahl 18 vor dem Tausenderpunkt."Der Experte habe aber auch vor der großen Diskrepanz "zwischen der wirtschaftlichen Realität in Deutschland" und einem Aktienmarkt auf Rekordniveau gewarnt. "Für den Moment aber schiebt der anhaltende Enthusiasmus für Künstliche Intelligenz die Börse nach oben."Der MDAX der mittelgroßen Werte habe hingegen am Freitag 0,38 Prozent auf 25 999,48 Punkte verloren, hier hätten hohe Kursverluste beim Rüstungskonzern HENSOLDT belastet.Vor dem Wochenende hätten die Anleger an den wichtigsten europäischen Aktienmärkten einen Gang zurückgeschaltet. Nach der Vortagesrally hätten sich unter den Anlegern leichte Ermüdungserscheinungen bemerkbar gemacht, habe es geheißen. "So langsam geht den optimistischen Marktteilnehmern der Treibstoff für ihre Kursrakete aus", habe Marktexperte Andreas Lipkow festgestellt.Der Eurozonen-Leitindex EURO STOXX 50 habe am Freitag mit einem Plus von 0,36 Prozent bei 4.872,57 Punkten geschlossen. Der französische CAC 40 habe 0,70 Prozent auf 7.966,68 Punkte gewonnen. Der britische FTSE 100 legte um 0,28 Prozent auf 7.706,28 Zähler zu, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link