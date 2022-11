Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (09.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für die Aktie der Allianz sei es zuletzt richtig gut gelaufen. Seit Anfang Oktober stehe sie knapp 20 Prozent im Plus. Nun könnten die Q3-Zahlen für weitere Impulse sorgen. Der Versicherungskonzern Allianz habe im abgelaufenen Quartal mehr verdient aber weniger umgesetzt als Analysten erwartet hätten.Für 2022 rechne der Konzern laut einer am späten Mittwochabend verbreiteten Mitteilung mit einem operativen Ergebnis in der oberen Hälfte der Zielspanne von 12,4-14,4 Milliarden Euro. Im dritten Quartal seien hier dank der guten Entwicklung im Schaden- und Unfallbereich 3,5 Milliarden Euro erzielt worden und damit 7,4 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.Der Gesamtumsatz habe um 1,3 Prozent auf 34,8 Milliarden Euro zugelegt. Die für die Branche wichtige Solvency-II-Kapitalisierungsquote habe am Ende des dritten Quartals mit 199 Prozent nur einen Punkt unter der drei Monate zuvor gelegen.Allianz habe zudem ein neues Aktienrückkaufprogramm angekündigt. Bis zum 31. Dezember 2023 sollten für bis zu eine Milliarde Euro eigene Papiere erworben werden. Die gekauften Aktien würden anschließend eingezogen.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz