Wien (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das operative Ergebnis im dritten Quartal 2023 sei im Jahresvergleich um 15% auf EUR 3,5 Mrd. zurückgegangen, belastet durch die Auswirkungen von Naturkatastrophenschäden, welche Allianz als die höchsten seit einem Jahrzehnt betrachte. Insgesamt liege das operative Ergebnis immer noch 6% über den Konsenserwartungen, was zum Teil auf unerwartet hohe Gebühreneinnahmen in der Vermögensverwaltung zurückzuführen gewesen sei.Das gesamte Schaden- und Unfallversicherungsvolumen sei um 6,1% auf EUR 17,2 Mrd. gestiegen (Q3 22: EUR 16,2 Mrd.), was sowohl auf einen starken Preiseffekt als auch auf das verkaufte Volumen zurückzuführen gewesen sei. Die Schaden-Kosten-Quote sei um 3,7 Prozentpunkte auf 96,2% gestiegen (Q3 22: 92,5%), was auf die oben erwähnten außergewöhnlich hohen Schäden aus Naturkatastrophen zurückzuführen gewesen sei.In der Lebens- und Krankenversicherung sei der Barwert der Neugeschäftsprämien auf EUR 14,4 Mrd. gestiegen (Q3 22: EUR 13,5 Mrd.), was auf höhere Volumina in Italien und den USA zurückzuführen sei und teilweise durch Währungseffekte ausgeglichen worden sei. Das Neugeschäft und die erwartete Bestandsrendite hätten enttäuscht und seien niedriger gewesen als im Vorquartal, was zu einem normalisierten Wachstum von bescheidenen 0,7% im dritten Quartal geführt habe.Das Asset Management habe eine stabile Gewinnentwicklung von EUR 788 Mio. verzeichnet, was auf starke erfolgsabhängige Erträge in Höhe von EUR 159 Mio. zurückzuführen gewesen sei. Die Analysten der RBI würden das Kosten/Ertrags-Verhältnis von 60,5% und das verwaltete Vermögen von EUR 2,2 Bio. als sehr gut erachten und glauben, dass dies für die Zukunft eine gute Ausgangsbasis sein sollte.Der Kernnettogewinn der Aktionäre sei im Jahresvergleich um 29% auf EUR 2,1 Mrd. gesunken und habe die Erwartungen der Analysten um 2% verfehlt. Das Unternehmen habe jedoch sein Ziel für den Betriebsgewinn für das Gesamtjahr in Höhe von EUR 14,2 Mrd. (+/- EUR 1 Mrd.) bestätigt, was bei einem weiteren Quartalsergebnis wie diesem in Reichweite scheine. Die Solvency-II-Quote von 212% habe sich gegenüber dem Vorquartal um 3 Prozentpunkte verbessert und auch 4 Prozentpunkte über den Erwartungen der Analysten gelegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.