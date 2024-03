Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut rund 125 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in knapp 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 737 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2023 erwirtschafteten über 157.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 161,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,7 Milliarden Euro. (27.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz habe in der vergangenen Woche insgesamt 106.000 eigene Aktien zurückgekauft. Insgesamt seien damit im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 11. März 2024 bereits 458.000 Aktien gekauft worden. Auch in dieser Woche dürfte der Versicherer diesen Weg fortsetzen. Dem Aktienkurs tue das offenbar richtig gut. Die Allianz sei gestern erneut auf ein neues Mehrjahreshoch gesprungen.Erstmals seit mehr als zwei Jahrzehnten sei die Marke von 278 Euro übersprungen worden. Intraday sei es in der Spitze auf 278,15 Euro gegangen. Höher habe die Allianz zuletzt am 30.08.2001 notiert. Am Ende sei es gestern zwar wieder etwas zurückgegangen. Die Chancen stünden aber gut, dass heute erneut ein Angriff auf diese Marke erfolge.Das Chartbild spreche klar für eine Fortsetzung. Das März-Hoch aus dem Jahr 2020 von 273 Euro sei inzwischen klar überwunden worden. Damit könnte es nun dynamisch weiter in Richtung 300 Euro gehen. Diese Marke habe die Allianz zuletzt im Juli 2001 gesehen.Fundamental wäre das noch gut drin. Mit einem KGV von 11 und einer Dividendenrendite von über fünf Prozent sei die Aktie weiterhin nicht überbewertet. Auch von den Analysten komme regelmäßig Rückenwind. In dieser Woche habe etwa Michael Huttner von der Privatbank Berenberg das Votum für die Aktie des Versicherers auf "Buy" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: