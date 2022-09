Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

166,16 EUR -1,76% (07.09.2022, 12:42)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

166,36 EUR -1,64% (07.09.2022, 12:27)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (07.09.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz-Aktie sei weiter am Kämpfen. In einer aktuellen Branchenstudie von Morgan Stanley habe Analyst Ashik Musaddi das Kursziel deutlich von 239 auf 205 Euro gesenkt und das Papier des Münchner Konzerns von "overweight" auf "equal weight" abgestuft. Er habe das mit fehlender Vorhersehbarkeit für Aktienrückkäufe und bei der Gewinndynamik begründet. Dennoch habe der deutsche Versicherer ein starkes Geschäftsmodell.In den vergangenen drei Monaten habe die Allianz-Aktie rund 15% an Wert verloren. Eine Bodenbildung bei 168 Euro zeichne sich derzeit nicht ab, stattdessen lasse der Wert weiter ordentlich Federn. Dennoch sollten Anleger nicht außer Acht lassen: Morgan Stanley habe das Kursziel zwar gesenkt, räume der Allianz-Aktie auf dem aktuellen Niveau aber immer noch ein Potenzial von etwa 23% ein."Der Aktionär" halte die Allianz-Aktie langfristig für günstig bewertet. Solange die 180-Euro-Marke nicht nachhaltig überwunden werde, dränge sich aber noch kein Kauf auf. Das Vertrauen der Investoren habe der Versicherer nach dem Fondsskandal in den USA noch nicht zurückgewonnen. Abwarten, rät Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.09.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: