Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist Allianz unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability-Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (06.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungsgiganten Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Im 220-Euro-Bereich bleibe der Deckel drauf bei der Allianz-Aktie. Das sei schon seit Monaten, eigentlich sogar seit Jahren so. Analysten würden sich von charttechnischen Widerständen naturgemäß aber eher wenig beeindrucken lassen, sondern würden vor allem auf die fundamentale Entwicklung schauen. Und da sehe ein Finanzhaus den Versicherer aus dem DAX ganz weiter vorn.Die Allianz sei unter ihren Kaufempfehlungen in der Favoritenrolle, schreibe die deutsche Privatbank Berenberg. Das liege nicht nur an der relativ attraktiven Bewertung. Vielmehr profitiere die Allianz von einer niedrigen Kostenquote - dank Fokus auf Wachstum, Skaleneffekte und viel Geschäft in großen Märkten jenseits von Lebensversicherungen.Der Cashflow beim Vermögensverwalter Pimco finanziere das Wachstum im Versicherungsbereich und ermögliche gleichzeitig attraktive Dividenden-Zahlungen. Allianz Leben wiederum profitiere von hoher Beständigkeit. Außerdem sei für die Allianz derzeit die geringe Volatilität am Aktienmarkt und im Zinsbereich günstig. Die Allianz könne so letztendlich wachsen und sich breiter aufstellen, ohne zusätzliches Kapital auftreiben zu müssen.Die Berenberg-Analysten würden mit einer Prognoseanhebung für den Jahresgewinn und die Ergebnisse des dritten Quartals rechnen. Die Kaufempfehlung für die Allianz-Aktie werde bestätigt. Das Kursziel von 309 Euro impliziere rund 40 Prozent Aufwärtspotenzial.Der Kursziel-Konsens der Analysten liege derzeit bei 249,09 Euro. Das impliziere immerhin rund 13 Prozent Aufwärtspotenzial.Die Allianz bleibt ein Basisinvestment für deutsche Anleger mit Dividenden-Fokus, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". DER AKTIONÄR habe die Aktie vor knapp einem Jahr neu zum Kauf empfohlen. Anleger würden inklusive Dividende rund 36 Prozent im Plus liegen. (Analyse vom 06.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link