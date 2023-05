Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (12.05.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Trotz eines sehr starken Gewinnanstiegs im Vergleich zum Vorjahr dank einer hervorragenden Leistung im P&C-Segment sei der Geschäftsbereich Asset Management hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben und habe das Gesamtergebnis im Q1 um -13% gedrückt.Das Gesamtgeschäftsvolumen sei um 3,9% auf EUR 46,0 Mrd. (Q1 22: EUR 44,3 Mrd.) gestiegen, dank der hervorragenden Entwicklung des P&C-Segments. Das Ergebnis sei teilweise durch geringere Geschäftsvolumina im Lebens-/Krankenversicherungssegment ausgeglichen worden, die vor allem auf geringere Einmalprämienvolumina und einen Rückgang der verwalteten Umsätze im Asset Management-Geschäftssegment zurückzuführen gewesen seien.Das P&C-Segment sei um 11% auf EUR 24,1 Mrd. gewachsen und habe von höheren Preisen und Volumina profitiert. Die Schaden-Kosten-Quote habe sich um 1,9 Prozentpunkte auf 91,9% (Q1 22: 93,8%) verbessert, teilweise aufgrund einer geringeren Schadenquote (höherer Abzinsungseffekt und geringere Schäden aus Naturkatastrophen), einer besseren Kostenquote (-0,5 Prozentpunkte). Gegenläufig habe sich ein geringeres Abwicklungsergebnis ausgewirkt.Der Barwert der Neugeschäftsprämien im Lebens-/Krankenversicherungssegment sei aufgrund geringerer Einmalprämienvolumina und wirtschaftlicher Auswirkungen um -2,6% auf EUR 18,5 Mrd. (EUR 21,1 Mrd.) gesunken. Der Bereich Asset Management sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben und habe einen Rückgang des verwalteten Vermögens um -12,3% auf EUR 2,2 Mrd. sowie einen Rückgang der Nettogebühren und Provisionen um -9,7% auf EUR 1,9 Mrd. verzeichnet.Der den Anteilseignern zurechenbare Nettogewinn habe sich auf EUR 2,0 Mrd. (Q1 22: EUR 0,5 Mrd. belaufen - deutlich niedriger aufgrund von Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Structured-Alpha-Vorfall) und habe damit die Analystenerwartungen von EUR 2,3 Mrd. um 13% verfehlt.Unsere Empfehlung für Allianz lautete "Kauf" mit einem Kursziel von EUR 250, so Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 12.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.