Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

254,40 EUR +0,34% (06.03.2024, 16:49)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

254,60 EUR +0,06% (06.03.2024, 16:36)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut rund 125 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in knapp 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 737 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2023 erwirtschafteten über 157.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 161,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,7 Milliarden Euro. (06.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz setze auf Kontinuität. Der Aufsichtsrat des Münchner Konzern habe die Verträge der Vorstandsmitglieder Sirma Boshnakova und Günther Thallinger bis Ende 2029 verlängert. Anleger würden derweil bereits auf den morgigen Donnerstag blicken. Dann werde Deutschlands größter Versicherer seinen Geschäftsbericht vorlegen. Die wichtigsten Zahlen seien aber bereits bekannt.Der nächste wichtige Termin im Kalender der Allianz sei dann der 8. Mai 2024. Dann lade der Konzern zur Hauptversammlung 2024. Auf dieser werde der Vorstand u.a. über den Dividendenvorschlag von 13,80 Euro je Aktie abstimmen lassen. Eine Zustimmung sei allerdings reine Formsache, sodass sie kurz darauf bei den Anlegern landen dürfte.Der morgige Geschäftsbericht dürfte einmal mehr bestätigen, dass die Allianz stark aufgestellt sei. Mit negativen Überraschungen sei dabei nicht zu rechnen. Die Allianz-Aktie gehöre damit unverändert zu den Favoriten im Versicherungssektor, so Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.03.2024)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: