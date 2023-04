Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

222,45 EUR +0,04% (21.04.2023, 18:46)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

222,55 EUR +0,13% (21.04.2023, 17:39)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (21.04.2023/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Nachdem der Abverkauf bei Banken und Versicherern nach dem Desaster rund um die Credit Suisse vom Markt verdaut worden sei, bleibe es dabei, dass sich der Allianz-Kurs stark halte. Die Kursziele von Analysten für die Allianz-Aktie seien nach einer kurzen Delle ohnehin bereits seit Herbst 2022 wieder im Aufwind.Etwas ernüchternd wirke da heute eine aktuelle Einschätzung. Ein Analyst von J.P. Morgan habe seine Empfehlung "halten" für die Allianz-Aktie mit einem Kursziel von 240 Euro bestätigt. Das erste Quartal der Erstversicherer sei von einer schwächeren Preisgestaltung bei Schaden- und Unfallversicherungen geprägt gewesen, habe Analyst Farooq Hanif in einer Studie zur Versicherungsbranche geschrieben. Sein Tipp: Anleger sollten sich Anleger in diesem Sektor auf Werte fokussieren, die das Potenzial hätten, aufgrund fundamentaler Trends zu überraschen, in dem Wissen, dass die Rechnungslegungsvorschrift IFRS17 keine Auswirkungen auf Kapital, Dividenden oder Cashflow habe. Bei der Allianz sehe Farooq da offenbar kein besonderes Potenzial.Allerdings: Laut Bloomberg-Datenbank gebe es derzeit keine einzige Verkaufsempfehlung für die Allianz-Aktie. Mit 18 Kaufempfehlungen würden die positiven Einschätzungen klar überwiegen. Dazu kämen acht "halten"-Empfehlungen. Vor einem Monat habe unter anderem Morgan Stanley die Kaufempfehlung für Allianz bestätigt (Kursziel: 250,00 Euro). Noch skeptischer als J.P. Morgan habe sich hingegen Barclays zu Monatsbeginn geäußert (ebenfalls "halten", aber nur mit Kursziel 217,00 Euro). Der Kursziel-Konsens für die Allianz-Aktie liege derzeit bei 249,13 Euro und impliziere rund zwölf Prozent Aufwärtspotenzial.Auch die J.P. Morgan-Einschätzung zur Allianz sei nicht wirklich schlecht. Es gelte weiterhin: Langfristanleger dürften mit der Allianz ein solides Investment im Portfolio haben. Auf charttechnischer Sicht bleibe kurzfristig abzuwarten, ob der Ausbruch gelinge. Die starke Reaktion nach der jüngsten Abwärtsbewegung spreche aber grundsätzlich ebenfalls für (technische) Stärke. Zudem bleibt die Allianz-Aktie insbesondere für Anleger mit Vorliebe für Dividenden ein klassisches Basisinvestment, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.04.2023)Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: