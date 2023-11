XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (16.11.2023/ac/a/d)



Die schweren Unwetter in Europa haben der Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) im Sommer einen kräftigen Gewinnrückgang eingebrockt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das operative Ergebnis sei im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 14,6 Prozent auf 3,5 Mrd. Euro gesunken, wie der Versicherer mitgeteilt habe. Vor allem in Bayern hätten Unwetter mit Sturm und Hagel im August schwere Schäden angerichtet, in vielen Ländern im Alpenraum sei es zu Überschwemmungen gekommen. Die Schaden-Kosten-Quote sei dadurch in Höhe von 7,3 Prozentpunkten beeinflusst worden, das sei der höchste Wert seit einem Jahrzehnt, habe die Allianz erklärt. Anleger hätten gelassen reagiert.Der Gewinnrückgang sei geringer ausgefallen als befürchtet. Die von Bloomberg befragten Analysten hätten zuvor mit einem operativen Ergebnis von rund 3,2 Mrd. Euro gerechnet. Ein höheres Anlageergebnis habe die Zusatzkosten wegen der höheren Schäden teilweise ausgeglichen, habe die Allianz erklärt. Das Geschäftsvolumen sei um 4,5 Prozent auf 36,5 Mrd. Euro gestiegen. In der Schaden- und Unfallversicherung hätten dabei höhere Preise und Volumina eine Rolle gespielt, im Geschäft mit Lebens- und Krankenversicherungen seien hohe Einmalbeträge in den USA dazugekommen.Ungeachtet des Gewinnrückgangs im dritten Quartal sehe Vorstandschef Oliver Bäte die Allianz zudem weiter auf Kurs, in diesem Jahr ein operatives Ergebnis zwischen 13,2 und 15,2 Mrd. Euro einzufahren. "Unser Fokus auf Umsetzung und operative Effizienz ermöglicht ein profitables Wachstum mit gesunden Margen und damit sind wir auf einem hervorragenden Weg, unsere Ziele zu erreichen", so der Manager. Trotz der Herausforderungen durch Naturkatastrophen bleibe die Allianz außerdem solide kapitalisiert, mit einer Solvency-II-Kapitalisierungsquote von 212 Prozent Ende September.