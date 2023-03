Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

221,85 EUR -0,72% (07.03.2023, 18:18)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

221,45 EUR -0,74% (07.03.2023, 17:38)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (07.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit dem DAX gehe es nach der Powell-Rede heute auch für die Allianz-Aktie abwärts. Die charttechnische Lage beim Versicherer sehe aber durchaus noch ansprechend aus. Die Kursziele für die Dividenden-Aktie seien nach den jüngsten Zahlen gestiegen. Richtig weit wage sich allerdings kaum ein Analyst aus dem Fenster.Das Bankhaus Metzler treffe mit einem Kursziel von 248 Euro und der Empfehlung "kaufen" für die Allianz-Aktie ziemlich genau den derzeitigen Analystenkonsens. Der liege bei 248,49 Euro. Das impliziere bei einem Kurs von 222,15 Euro knapp 12 Prozent Aufwärtspotenzial. Nach der Erholungsrally werde die Luft also langsam dünn.Die US-Bank J.P. Morgan könne sich jedenfalls nur zu einem "Halten" für die Allianz durchringen. Das Kursziel von 240 Euro werde damit begründet, dass im Geschäft mit Schaden- und Unfallversicherungen zwar noch der Rückenwind bei Preissetzungen spürbar sei, allerdings gebe es im personenbezogenen Geschäften weiterhin Aufholbedarf, um die Versicherungsprämien an die Inflation anzupassen.Auch die Schweizer Großbank UBS empfehle die Allianz zwar zum Kauf, allerdings sei die Frage, ob die Margen im Retail-Geschäft im Vergleich zu 2022 zulegen könnten.Bei der Privatbank Berenberg sei man hingegen optimistischer und empfehle den Kauf mit Ziel 309 Euro. Wie die Wettbewerber AXA und Zurich ( ISIN CH0011075394 WKN 579919 ) habe die Allianz die Erwartungen vor allem dank des Lebensversicherungsgeschäfts übertroffen, habe es zur Begründung geheißen. Ein Aber gebe es aber auch hier: Investoren könnten nun überlegen, ob sich diese Stärke fortsetzen könne.Die Allianz stehe zwar nicht für große Fantasie, aber durchaus solide Rendite. "Der Aktionär" hat den deutschen Dividenden-Klassiker aus dem DAX im vergangenen September zum Wiedersteig empfohlen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Allianz-Aktie. Anleger lägen 29 Prozent im Plus. (Analyse vom 07.03.2023)(mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.