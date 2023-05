Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

211,45 EUR -0,31% (22.05.2023, 17:54)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

211,60 EUR -0,31% (22.05.2023, 17:35)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (22.05.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Dem Münchner Versicherer werde nachgesagt, Kaufinteresse für eine Gesellschaft in Frankreich zu haben. Es handele sich dabei um das führende französische Versicherungsmaklernetzwerk ASSU2000, das mittlerweile unter Vilavi firmiere. Laut der französischen Zeitung Les Echos könnte Allianz Frankreich im Juni eine Offerte vorlegen.Dem Bericht nach stehe ein Kaufpreis zwischen 300 und 350 Millionen Euro im Raum. Les Echos berufe sich dabei auf Personen, die nicht genannt werden möchten. Ein Sprecher von Vilavi habe sich zu den Spekulationen nicht äußern wollen, genauso wenig wie eine Sprecherin der Allianz.Vilavi sei im letzten Jahr in einen Skandal verwickelt gewesen. Gründer Jacques Bouthier sei inhaftiert und wegen Menschenhandels und Vergewaltigung einer Minderjährigen angeklagt worden. Es heiße, dass große Marktakteure wie Allianz Frankreich großes Interesse am Fortbestand des Maklers hätten, der 1.800 Mitarbeiter beschäftige und Hunderttausende Versicherungsnehmer zähle.300 bis 350 Millionen Euro wären Peanuts für den Münchner Versicherer. Eine Übernahme würde deshalb auch nicht groß ins Gewicht fallen und an der positiven Langfristeinschätzung etwas ändern. (Analyse vom 22.05.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.Börsenplätze Allianz-Aktie: