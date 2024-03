XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

261,80 EUR +0,60% (12.03.2024, 15:35)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut rund 125 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in knapp 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 737 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2023 erwirtschafteten über 157.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 161,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,7 Milliarden Euro. (12.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Nicht nur bei der Allianz laufe es blendend. Auch ein großer Rivale habe heute Rekordzahlen für das letzte Jahr vermeldet. Wie die Konkurrenten Allianz und AXA habe auch der italienische Großversicherer Generali ( ISIN IT0000062072 WKN 850312 ) ein starkes Geschäftsjahr hinter sich. Das operative Ergebnis sei 2023 im Vergleich zum Vorjahr um knapp acht Prozent auf einen neuen Rekordwert von 6,9 Mrd. Euro geklettert. Unter dem Strich habe Generali sogar gut zwei Drittel mehr Gewinn gemacht. Allerdings hätten im Vorjahr auch Abschreibungen auf russische Wertpapiere sowie auf eine Beteiligung am russischen Versicherer Ingosstrach den Gewinn gedrückt.Besonders gut sei es in der Schaden- und Unfallversicherung gelaufen. Jedoch sei das operative Ergebnis in Q4 wegen hoher Kosten durch Naturkatastrophen um fast ein Drittel eingebrochen. Im gesamten Konzern seien die Bruttoprämien um 5,6 Prozent auf rund 82,5 Mrd. Euro gestiegen. Die Lebensversicherung bleibe zwar der größte Bereich, das größte Wachstum habe aber die Schaden- und Unfallversicherung verzeichnet. Auch der operative Gewinn der Sparte habe mit einem Plus von 16 Prozent überdurchschnittlich zugelegt.An dem erfolgreichen Geschäftsjahr sollten die Aktionäre in Form eine höheren Dividende teilhaben. Generali schlage eine Dividendenerhöhung um mehr als zehn Prozent auf 1,28 Euro je Aktie vor. Die Dividendenrendite des Versicherers liege damit nun bei 5,7 Prozent. Für 2024 habe der Konzern bereits eine Prognose abgegeben. An dieser halte Generali weiter fest. So solle das Ergebnis je Aktie zwischen sechs und acht Prozent steigen. 2023 habe dieser Wert bei 2,32 Euro gelegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:261,80 EUR +0,61% (12.03.2024, 15:49)