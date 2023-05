Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (05.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Im vorbörslichen Handel stehe der DAX-Titel am Freitagmorgen "unter Druck". Der Grund sei einfach: Nach der Hauptversammlung am Vortag werde die Allianz-Aktie heute ex Dividende gehandelt. Die falle mit 11,40 Euro pro Aktie üppig aus. Bei der Aktionärsversammlung habe Konzernchef Oliver Bäte noch einmal massive Kritik wegen der Structured-Alpha-Affäre einstecken müssen.Wie "Bloomberg" berichte, habe insbesondere die DekaBank am Donnerstag deutliche Kritik wegen der hohen Verluste im Zusammenhang mit den Structured-Alpha-Hedgefonds geäußert. Das Fondshaus der Sparkassen vertrete nach eigenen Angaben rund 1,3 Prozent des Aktienkapitals. "Ein solches Desaster wie mit Structured Alpha darf nie wieder passieren", habe Deka-Mann Andreas Thomae gesagt. "Nicht nur, weil Sie knapp sechs Milliarden Euro verloren haben. Die Vorfälle haben das Vertrauen in das Allianz-Management in den Grundfesten erschüttert."Er habe deshalb klare Überwachungsstrukturen beim Versicherer gefordert, damit sich ein solch hausgemachter Betrugsfall nicht noch einmal wiederhole und dem Management wieder mehr Vertrauen entgegengebracht werden könne. Gleichzeitig habe er aber Bäte zugutegehalten, dass er den Fall schnell abgeschlossen habe. Die Kunden zu 100 Prozent zu entschädigen, sei richtig gewesen. Bäte habe damit weiteren Schaden für den Versicherer abgewendet.Den Dividendenvorschlag von 11,40 Euro pro Aktie habe die HV erwartungsgemäß abgesegnet. Auf Basis des Schlusskurses von Donnerstag entspreche dies einer Dividendenrendite von 5,2 Prozent. Es sei damit zu rechnen, dass die Ausschüttung auch für das laufende Geschäftsjahr angehoben werde, möglicherweise auf dann 12,00 Euro.Wer noch nicht investiert ist, bekommt heute die nächste Chance, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: