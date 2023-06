Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

209,85 EUR +0,41% (15.06.2023, 18:37)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

209,80 EUR +0,02% (15.06.2023, 17:42)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (15.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Rok Stibric, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), hält in einer aktuellen Aktienanalyse an der Kaufempfehlung für die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) fest.Solides operatives Ergebnis, das die Erwartungen der Analysten um 3% übertroffen habe und in erster Linie auf das Wachstum im Segment Schaden- und Unfallversicherung zurückzuführen sei, welches wiederum auf einer starken Preisgestaltung und den Anstieg der verkauften Volumina basiert habe. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote habe sich im Jahresvergleich um 1,9 Prozentpunkte verbessert, da die Belastungen durch Naturkatastrophen sehr gering gewesen seien, aber auch von einem stärkeren Diskontierungseffekt (2,5 Prozentpunkte) profitiert.Der Solvabilitätskoeffizient von 206% sei um 3 Prozentpunkte besser als der Konsens gewesen und bestätige die sehr starke Solvabilitätsposition des deutschen Versicherers. Die Prognose für die Solvenzkapitalgenerierung für 2023 sei trotz geringfügigen Gegenwinds durch Investitionen in Innovationen bei 8 bis 10 Prozentpunkten belassen worden.Am Abend vor der Veröffentlichung des Ergebnisses für das erste Quartal 2023 habe Allianz ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von EUR 1,5 Mrd. angekündigt, das spätestens bis zum Jahresende abgeschlossen sein solle. Der Analystenkonsens für den Aktienrückkauf habe bei etwa EUR 1 Mrd. gelegen, sodass dies eine positive Überraschung gewesen sei.Das operative Ergebnis des Segments Leben/Kranken sei um EUR 1,1 Mrd. aufgrund einer Änderung der Rechnungslegung gesunken. EUR 0,6 Mrd. seien der US-Absicherungsstrategie zuzuschreiben, was die Frage aufwerfe, ob die Absicherung angemessen gewesen sei. Der Barwert der Prämien aus dem Neugeschäft sei ebenfalls um 2,6% gegenüber dem Vorjahr gesunken, was auf ein geringeres Einmalprämienvolumen und wirtschaftliche Auswirkungen zurückzuführen sei. Darüber hinaus sei das nicht-operative Ergebnis durch eine Drohverlustrückstellung in Höhe von EUR 0,2 Mrd. für den erwarteten Veräußerungsverlust aus dem Verkauf des Libanon-Geschäfts beeinträchtigt worden.Das zugrunde liegende Geschäft zeige sich insgesamt widerstandsfähig und im Allgemeinen dürfte der Sektor kurzfristig von der Preissetzungsmacht und längerfristig von steigenden Zinssätzen profitieren. Die Allianz Aktie werde derzeit mit einem KGV-Abschlag von rund 15% gegenüber dem Durchschnitt und mit einem Abschlag von 5% gegenüber dem Median der Vergleichsunternehmen gehandelt, während die Dividendenrendite leicht über jener der Vergleichsunternehmen liege.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.