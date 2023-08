Börsenplätze Allianz-Aktie:



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (01.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nichts Neues in der Versicherungsbranche: Die klassische Lebensversicherung sei weiter auf dem Rückzug. Angesichts des jahrelangen Niedergangs des Garantiezinses würden kaum noch Verbraucher eine solche Versicherung abschließen. Die hohe Inflation, die zulasten des Geldbeutels gehe, tue ihr Übriges. Es gebe aber Bereiche, die stattdessen sehr gut wachsen würden."Die anhaltende Inflation belastet nach wie vor die privaten Haushalte und nimmt vielen die Möglichkeit zum Sparen", habe der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, mitgeteilt. Der Verband gehe für die Sparte im laufenden Jahr von einem Beitragsrückgang von 4,3 Prozent aus. Immerhin: Das sei ein deutlich geringerer Rückgang als noch bei der Prognose im Frühjahr (minus 5,5 Prozent).Über alle Versicherungssparten hinweg rechne die Branche laut GDV inzwischen mit einem Beitragsplus von 1,3 Prozent in diesem Jahr. Das wären 0,9 Prozentpunkte mehr als noch bei der vorigen Prognose. Getragen werde das Wachstum vor allem von den Schaden- und Unfallversicherern. Dort erwarte der GDV für 2023 einen Beitragszuwachs von 6,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (plus 5,5 Prozent).Die großen Versicherer hätten auf den Rückgang bei klassischen Lebensversicherern längst reagiert und böten mittlerweile renditeorientiertere Produkte an. Das höhere Wachstum über alle Sparten hinweg sei positiv für die Branche im Allgemeinen und für die Allianz im Speziellen. (Analyse vom 01.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.