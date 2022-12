Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.



Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

203,95 EUR -0,90% (01.12.2022, 11:43)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

204,00 EUR -0,17% (01.12.2022, 11:28)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (01.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Ganze 28 Prozent habe die Allianz-Aktie seit Ende September zugelegt. Mit dem Anstieg auf 205,60 Euro habe sie am gestrigen Mittwoch ein neues Halbjahreshoch generiert. Doch BNP Paribas habe die Aktie im Zuge einer am heutigen Donnerstag veröffentlichten Branchenstudie abgestuft. Für den Kurs gehe es daraufhin leicht abwärts.Analyst Dominic O'Mahony von BNP Paribas habe die Allianz von "outperform" auf "neutral" abgestuft. Aber: Das Kursziel habe er von 200 auf 210 Euro nach oben geschraubt. In seiner aktuellen Branchenstudie habe er sich mit der Preisentwicklung bei Rückversicherungen und den Gefahren beschäftigt, die fallende Immobilienpreise für die Branche mit sich bringen könnten. O'Mahony setze taktisch eher auf den britischen Anbieter Lancashire oder Rückversicherer wie Scor.Insgesamt stünden die Analysten der Allianz-Aktie immer noch extrem bullish gegenüber. Verkaufen würde die Aktie von den 26 von Bloomberg befragten Experten keiner. Achtzehn würden eine klare Kaufempfehlung abgeben.Für den "Aktionär" sei klar: Die Allianz-Aktie sei ein Dauerläufer. Seit der letzten Empfehlung in Ausgabe 39/22 habe die Aktie eine Performance von plus 19,8 Prozent hingelegt.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte