Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut mehr als 122 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 683 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,6 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2022 erwirtschafteten über 159.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 152,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,2 Milliarden Euro. (23.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die Allianz habe am Freitagmorgen die Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr präsentiert. Dabei sei dem Versicherer ein neuer Rekordgewinn gelungen. Gewinntreiber sei die Lebens- und Krankenversicherung gewesen. Aktionäre könnten sich freuen. Die Dividende solle im Vergleich zum Vorjahr deutlich höher ausfallen.Die Allianz habe im abgelaufenen Jahr 2023 operativ erneut einen Rekordgewinn erzielen können. Das operative Ergebnis sei um knapp sieben Prozent auf 14,7 Milliarden Euro gestiegen und habe damit wie erwartet in der oberen Hälfte der Zielspanne des Konzerns gelegen. Unter dem Strich habe ein Gewinnplus von fast einem Drittel auf 8,5 Milliarden Euro zu Buche gestanden. Der bereinigte Jahresüberschuss sei um 30 Prozent auf 9,1 Milliarden Euro gestiegen. Für das laufende Jahr peile die Allianz einen operativen Gewinn von 13,8 bis 15,8 Milliarden Euro an.Bereits am Vorabend habe die Allianz eine Erhöhung der Dividende sowie ein neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen. Demnach solle die Dividende um 2,40 Euro auf 13,80 Euro je Aktie erhöht werden. Damit liege die Ausschüttung über den Erwartungen des Marktes. J.P. Morgan-Analyst Kamran Hossain habe die überraschend hohe Dividendenausschüttung gelobt. Sie sei positiv für einkommensorientierte Aktionäre."Die disziplinierte Umsetzung der Strategie und des Kapitalmanagements untermauert unseren operativen Gewinnausblick für das Jahr 2024, unsere neue Dividendenpolitik sowie unser neues Aktienrückkaufprogramm. Im laufenden Jahr werden wir uns darauf konzentrieren, die Vorteile unserer Größe zu nutzen, um unsere Produktivität weiter zu steigern, und exzellente Kundenerfahrungen in profitables Kundenwachstum umzuwandeln", habe Oliver Bäte, Vorstandsvorsitzender der Allianz, kommentiert."Der Aktionär" bleibt angesichts der guten Zahlen und der starken Dividendenentwicklung ganz klar zuversichtlich für die Aktie der Allianz. Das Papier gehört weiter zu den Favoriten im Sektor, so Marion Schlegel. (Analyse vom 23.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.