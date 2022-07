Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

175,66 EUR +1,33% (18.07.2022, 11:21)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

175,48 EUR +1,43% (18.07.2022, 11:06)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (18.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" der Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Die deutschen Anleger seien trotz des drohenden Gasstopps am kommenden Donnerstag in Kauflaune. Sogar noch etwas besser als der Gesamtmarkt schlage sich zum Wochenauftakt die Allianz, die in den letzten Wochen zu den Underperformern gehört habe. Fundamental betrachtet müsste die Aktie deutlich höher stehen.Auf Dreimonatssicht zähle die Allianz klar zu den schlechtesten Aktien im deutschen Leitindex. Die Verluste seien etwa doppelt so hoch ausgefallen wie beim DAX. Bewertungstechnisch gebe es ausreichend Gründe, die für einen anhaltenden Erholungskurs sprechen würden. Vor allem das Thema Dividendenrendite dürfte bald wieder große Investoren anziehen, sollten die hawkischen Töne der Notenbanken etwas nachlassen. So würden viele Experten im kommenden Jahr schon wieder erste Zinssenkungen erwarten - nach der Zinserhöhungsrunde in diesem.Entscheidend für den weiteren Kursverlauf sei ein Sprung über die 180-Euro-Marke. Dort liege zum einen das März-Tief, zum anderen verlaufe in diesem Bereich die 21-Tage-Linie. Sollte dieser Widerstand überwunden werden, seien wieder Kurse um 190/200 Euro möglich.Vor der EZB-Entscheidung sowie dem Auslaufen der Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 am Donnerstag dürfte der Markt an Volatilität zunehmen. Die Allianz-Aktie dürfte allerdings weiter zulegen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Das vollständige Interview mit Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link