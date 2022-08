Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

176,16 EUR -1,55% (19.08.2022, 15:34)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

176,28 EUR -1,25% (19.08.2022, 15:20)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (19.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Europäische Versicherungsaktien haben wie viele Branchen in diesem Jahr einen schweren Stand. Goldman Sachs habe aber dennoch die Einstufung für die Allianz-Aktie auf "buy" belassen. Die Preisdynamik bei den Versicherern sollte angesichts des inflationären Umfelds anhalten, habe Analyst Alan Devlin in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Solide Fundamentaldaten würden die Bilanzen stützen. Bei der Allianz habe der Experte angesichts regelmäßig erzielter operativer Ziele die defensiven Qualitäten der Aktie hervorgehoben. Das Kursziel sehe Devlin bei 255 Euro.Fundamental stimme es bei der Allianz, wobei der Fondsskandal in den USA noch nicht endgültig verarbeitet sei. Die Inflation stelle auch einen Belastungsfaktor dar. Technisch betrachtet dränge sich ein Kauf der Allianz-Aktie zurzeit nicht auf, erst wieder bei nachhaltigen Kursen über 180 Euro, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.08.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: