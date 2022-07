Grundsätzlich ist die Allianz-Aktie ein Kauf, doch das Sentiment drängt nicht zur Eile, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2022)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (19.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Münchner Versicherers Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.AGCS habe weltweit 530.000 Schadenmeldungen in der Industrieversicherung analysiert. Demnach hätten Brände und Explosionen mit einem Anteil von über einem Fünftel an der Spitze gelegen, wie der Industrieversicherer am Dienstag bekannt gegeben habe. "Wir haben da die letzten Jahre eine Größenordnung von 18 Milliarden Euro", habe der für die Schadenabwicklung zuständige Vorstand Thomas Sepp gesagt. Nicht mitgerechnet seien dabei Waldbrände.Insgesamt hätten sich die 530.000 Industrie-Schadenmeldungen aus über 200 Ländern und Territorien auf knapp 89 Milliarden Euro summiert, ausgewertet worden sei ein fünfjähriger Zeitraum von Anfang 2017 bis Ende 2021. Die Allianz gehe davon aus, dass die hohe Inflation die Schäden weiter in die Höhe treiben werde - allein, weil bei Reparaturen Material- und Personalkosten teurer würden.An zweiter Stelle hinter Explosion und Feuer hätten Naturkatastrophen mit einem Anteil von 15 Prozent an den Gesamtschäden gelegen, gefolgt von menschlichen Fehlern mit 9 Prozent. Das beinhalte die falsche Bedienung von Maschinen ebenso wie Baumängel oder schlechtes Produktdesign.Üblicherweise würden in der Branche mit Unternehmens-Großkunden Konsortialverträge abgeschlossen, so dass sich mehrere Versicherer Risiko und Einnahmen teilen würden. Deswegen habe der AGCS der große Datenpool mit Schadenmeldungen aus aller Welt zur Verfügung gestanden.Diese drei häufigsten Schadenkategorien würden demnach weltweit 45 Prozent der Gesamtschäden ausmachen. Auch bei den über 47.000 in Deutschland gemeldeten Industrie-Schadenfällen habe Feuer an erster Stelle gelegen, obwohl die Brandschutz-Vorschriften hierzulande strenger seien als in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern.Sehr viele Firmen würden sich demnach gerne gegen Hacker versichern, würden aber keine Police bekommen, weil sie ihre IT nicht so aufgerüstet hätten wie von den Versicherern verlangt. "Wir lehnen aktuell in Deutschland ungefähr drei Viertel aller Anfragen ab", habe Sepp gesagt.Zunehmend teuer würden laut AGCS auch die durch Betriebsunterbrechung verursachten Schäden, etwa wenn ein Unternehmen wegen Feuers, Wassers oder Sturms vorübergehend stillstehe. Die AGCS habe keine absoluten Zahlen genannt, aber der durchschnittliche Schaden pro Fall sei demnach innerhalb der fünf Jahre von 3,1 auf 3,8 Millionen Euro gestiegen.Falls der befürchtete Stopp der russischen Gaslieferungen im nächsten Winter dazu führen sollte, dass Fabriken und Betriebe stillstünden, wäre das nach Worten des Allianz-Managers in aller Regel aber kein Versicherungsfall: "Das Fernbleiben von Rohstoffen oder Energie - oder Verspätung davon - ist kein versicherbares Ereignis unter einer normalen Betriebsunterbrechung", habe Sepp gesagt.Die Schadenbelastungen würden für die großen Versicherer in den nächsten Jahren nicht weniger. Die Allianz dürfte aufgrund ihres Erfahrungsschatzes und der Kapitalstärke mit dem Phänomen zurechtkommen.