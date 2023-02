Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (20.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Freitag habe die Allianz die Geschäftszahlen für das Jahr 2022 präsentiert. Obwohl der Versicherer im vergangenen Jahr ein Rekordergebnis erzielt und damit auch die Analystenerwartungen übertroffen habe, sei es für die Aktie erstmal abwärts gegangen. Teile man die jüngsten Einschätzungen der Analysten, dürfte das Papier langfristig allerdings weiter zulegen.So habe etwa die Deutsche Bank ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 250 Euro bestätigt. Das vierte Quartal sei, wie auch das Gesamtjahr, solide gewesen, so Analyst Hadley Cohen. Den Ausblick auf 2023 habe Cohen positiv gewertet.Laut Berenberg-Experte Michael Huttner dürfte das Unternehmensziel von 14,2 Milliarden Euro für das laufende Geschäftsjahr sogar übertroffen werden. Es scheine, als ob die Allianz den operativen Gewinn weiterhin um sechs Prozent pro Jahr steigern könne. Huttner habe zudem bemerkt, dass der Versicherer zuversichtlich sei wie seit Jahren nicht mehr. Das Kursziel habe die Privatbank von 304 auf 309 Euro angehoben. Daraus ergebe sich ein Potenzial von satten 42 Prozent. Das Anlagevotum habe daher "kaufen" gelautet.Etwas weniger optimistisch, aber dennoch überzeugt, gebe sich auch Jochen Schmitt vom Bankhaus Metzler. Der Analyst bescheinige dem Versicherer, den Anstieg der Schadensfälle gut unter Kontrolle zu haben. Das Kursziel habe der Experte um sechs Euro auf 248 Euro nach oben korrigiert und die Einstufung auf "kaufen" belassen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.