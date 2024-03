Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut rund 125 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in knapp 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 737 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2023 erwirtschafteten über 157.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 161,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,7 Milliarden Euro. (19.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Allianz-Aktie profitiere heute von einer neuen Analysteneinschätzung. Das Bankhaus Metzler habe das Kursziel für den größten Versicherer Deutschlands erhöht und sehe nun wieder ordentlich Luft nach oben. Damit befinde es sich in bester Gesellschaft, denn die überwiegende Analystenmeinung laute: Kaufen!Das Bankhaus Metzler habe das Kursziel für die Allianz-Aktie von 270 auf 300 Euro erhöht. Die Einstufung bleibe damit weiter auf "buy". Metzler-Analyst Jochen Schmitt traue der Versicherungs-Aktie damit nun weitere gut zehn Prozent zu. Trotz dieses Rückenwinds setze die Allianz heute ihre Auszeit der jüngsten Rekordjagd zunächst fort. Im vormittäglichen Handel pendele sie bei minimalen Schwankungen um den Vortagesschluss herum.Mit der beibehaltenen Kaufempfehlung sei Schmitt in bester Gesellschaft. Von insgesamt 26 Analysten würden 21 die Allianz-Aktie auf "buy" einstufen, weitere vier auf "hold". Nur ein einziger Experte rate zum Verkauf. Weitere Kurszielanhebungen dürften schon bald folgen, denn der durchschnittliche Allianz-Zielkurs liege mit 276,13 Euro nur noch leicht oberhalb des aktuellen Kursniveau.Die Allianz-Tochter PIMCO habe derweil drei langjährige Mitarbeiter befördert. Marco van Akkeren, Nick Mosich und Masoud Sharif seien zum Managing Director des Anleihespezialisten berufen worden. Alle drei seien seit über zehn Jahren bei PIMCO. Ihre Beförderung passe zum Ansatz der Allianz, bei Führungspersönlichkeiten auf Kontinuität und eigene Talente zu setzen.