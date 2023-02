Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (23.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Bei dieser Nachricht würden ungute Erinnerungen wach: In den USA gerate ein großer Bürovermieter, der zur Allianz-Investmentgesellschaft Pimco gehöre, mit Hypothekendarlehen in Verzug. 2007 habe das Platzen einer Hypotheken-Blase bekanntlich zur Weltfinanzkrise geführt. Bislang würden Anleger bei der Allianz-Aktie allerdings noch entspannt reagieren.Es gehe um sieben Gebäude mit Darlehen von 1,7 Mrd. USD, berichte Bloomberg. Die Häuser stünden demnach u.a. in New York, San Francisco und Boston und würden zum Columbia Property Trust gehören, der wiederum vor zwei Jahren für 3,9 Mrd. USD von Fonds erworben worden sei, die von Pimco verwaltet würden.Die betroffenen Hypotheken würden variabel verzinst. Aufgrund des massiven Zinsanstiegs in den vergangenen Quartalen sei die Angelegenheit für die Schuldnerseite inzwischen deutlich teurer geworden. Eine Sprecherin von Columbia Property Trust habe in dem Zusammenhang von "einzigartigen und beispiellosen Herausforderungen" gesprochen, "mit denen unsere Anlageklasse und unser Kundenstamm derzeit konfrontiert sind". Nun werde eine Umstrukturierung des Darlehens verhandelt, die "die aktuellen Marktbedingungen widerspiegeln" solle.Die ursprünglichen Schulden i.H.v. 1,9 Mrd. USD seien dem Bericht zufolge von Goldman Sachs, Citi und der Deutschen Bank finanziert worden.Zu den im konkreten Fall betroffenen Gebäuden gehöre 315 Park Avenue South in New York. Ein Haus, das laut Columbia Property Trust seit einigen Jahren "an eine Reihe neuer Mieter aus der Technologie- und Finanzbranche vermietet" sei. Auch die Tech-Branche leide bekanntlich tendenziell unter den steigenden Zinsen.Ganz harmlos sei die Angelegenheit wohl nicht, sonst würde wohl kaum von "beispiellosen Herausforderungen" gesprochen werden. Unmittelbar kursrelevant sei die Nachricht für die Allianz-Aktie jedoch nicht unbedingt, da der Versicherer sehr breit aufgestellt sei. Die Angelegenheit sei allerdings ein Hinweis darauf, dass Anleger auch bei der "Aktionär"-Empfehlung mit Verwerfungen rechnen müssten, falls es doch erneut zu einer ausgewachsenen Immobilienkrise kommen sollte, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.02.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Allianz.