Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut 126 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in mehr als 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 809 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors 2,0 Billionen Euro für Dritte. Mit ihrer systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in ihre Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist die Allianz der führende Versicherer im Dow Jones Sustainability Index, veröffentlicht am 12.11.2021. 2021 erwirtschafteten über 155.000 Mitarbeiter für die Gruppe einen Umsatz von 148,5 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 13,4 Milliarden Euro. (12.10.2022/ac/a/d)





München (www.aktiencheck.de) - Shortseller Bridgewater Associates, LP hebt Netto-Leerverkaufsposition in Allianz-Aktien an:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Bridgewater Associates, LP haben ihre Short-Aktivitäten in den Aktien der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) leicht aufgestockt.Die Finanzprofis des 160 Mrd. USD schweren Hedgefonds Bridgewater Associates, LP mit Sitz in Westport, Connecticut, USA, haben am 11.10.2022 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,58% auf 0,60% der Allianz-Aktien gesteigert.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Allianz-Aktien:Damit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit insgesamt Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,60% der Allianz SE-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Allianz-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:165,02 EUR +0,83% (12.10.2022, 21:58)