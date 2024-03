Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.



Börsenplätze Allianz-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

270,50 EUR -0,29% (20.03.2024, 10:27)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

270,80 EUR -0,09% (20.03.2024, 10:11)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut rund 125 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in knapp 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 737 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2023 erwirtschafteten über 157.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 161,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,7 Milliarden Euro. (20.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Allianz bleibe die mit Abstand teuerste Versicherungsmarke Europas. Die Marke habe sogar deutlich an Wert hinzugewonnen. Auch weltweit seien die Münchner (fast) nicht zu schlagen. Nur ein Konkurrent liege noch vor der Allianz. Mit AXA schlage sich auch der größte europäische Konkurrent weiter achtbar.Die Markenanalysten von Brand Finance hätten ihr Ranking der teuersten Versicherungsmarken der Welt aktualisiert. Die Allianz belege daran weltweit weiter den zweiten Platz. Der Münchner Versicherer habe den Markenwert im Vergleich zum Vorjahr sogar um 17 Prozent auf 24,6 Milliarden Dollar steigern können. Damit habe die Allianz sogar das größte Plus innerhalb der Spitzengruppe verbucht.Die Allianz sei damit die teuerste Versicherungsmarke der westlichen Welt. Nur die chinesische Ping An sei mit einem Markenwert von 33,6 Milliarden Dollar noch vor den Münchnern. Der Abstand sei allerdings etwas kleiner geworden, denn der Marktführer hätten seinen Markenwert nur um vier Prozent gesteigert.Auch insgesamt würden chinesische Versicherer die Spitzenplätze des Rankings dominieren. Aus Europa schaffe sonst nur noch AXA den Sprung in die Top 10. Europas Nummer 2 sei AXA. Der Markenwert des französischen Versicherers sei von 15,9 auf 16,6 Milliarden Dollar gestiegen und bleibe damit auf Rang 4 der weltweit wertvollsten Versicherungsmarken.Die nächstteuerste deutsche Versicherungsmarke sei Munich Re auf Rang 20, gefolgt von Hannover Re auf Position 32 und der Munich-Re-Tochter Ergo auf Platz 36. Insgesamt kämen die deutschen Versicherer aber nur auf einen weltweiten Anteil von 8,7%. Hier würden China (25,6%) und die USA (24,6) weiterhin deutlich dominieren.Die Aktie zählt aber nicht nur deshalb weiterhin zu den Favoriten unter den europäischen Versicherern, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". Auch AXA bleibe ein Top-Pick des Sektors. (Analyse vom 20.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: