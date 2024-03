Tradegate-Aktienkurs Allianz-Aktie:

251,50 EUR -0,22% (05.03.2024, 10:17)



XETRA-Aktienkurs Allianz-Aktie:

251,60 EUR -0,16% (05.03.2024, 10:01)



ISIN Allianz-Aktie:

DE0008404005



WKN Allianz-Aktie:

840400



Ticker-Symbol Allianz-Aktie:

ALV



NASDAQ OTC-Symbol Allianz-Aktie:

ALIZF



Kurzprofil Allianz SE:



Die Allianz Gruppe (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) zählt zu den weltweit führenden Versicherern und Asset Managern und betreut rund 125 Millionen Privat- und Unternehmenskunden in knapp 70 Ländern. Versicherungskunden der Allianz nutzen ein breites Angebot von der Sach-, Lebens- und Krankenversicherung über Assistance-Dienstleistungen und Kreditversicherung bis hin zur Industrieversicherung.



Die Allianz ist einer der weltweit größten Investoren und betreut im Auftrag ihrer Versicherungskunden ein Investmentportfolio von etwa 737 Milliarden Euro. Zudem verwalten die Asset Manager PIMCO und Allianz Global Investors etwa 1,7 Billionen Euro für Dritte. Mit der systematischen Integration von ökologischen und sozialen Kriterien in die Geschäftsprozesse und Investitionsentscheidungen ist das Unternehmen unter den führenden Versicherern im Dow Jones Sustainability Index.



2023 erwirtschafteten über 157.000 Mitarbeiter für den Konzern einen Umsatz von 161,7 Milliarden Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 14,7 Milliarden Euro. (05.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Allianz-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Versicherungskonzerns Allianz SE (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, NASDAQ OTC-Symbol: ALIZF) unter die Lupe.Nicht nur die Allianz sei im Höhenflug. Die Aktie des französischen Konkurrenten AXA habe zuletzt sogar elf Tage am Stück im Plus abgeschlossen. Das Ende der Fahnenstange sei damit aber noch lange nicht erreicht. Davon sei das Analysehaus Jefferies überzeugt und habe die Kursziele für AXA und die Allianz stark erhöht.Versicherungsaktien würden sich zu Wochenbeginn zwar eine kleine Auszeit nehmen. Insgesamt würden sie allerdings auf bärenstarke Wochen und Monate zurückblicken. Das gelte nicht zuletzt für Allianz sowie AXA. Beide Unternehmen hätten nicht nur mit starken 2023er-Zahlen, sondern auch mit der Anhebung ihrer Dividenden und umfangreichen Aktienrückkaufprogrammen gepunktet.Das Analysehaus Jefferies sehe auch auf den aktuellen Kursniveaus der beiden Großversicherer noch reichlich Luft nach oben. Für AXA habe Analyst Philip Kett das Kursziel von 38 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Auch für die Allianz-Aktie sehe er nun mehr Aufwärtspotenzial. Der Experte habe das Kursziel für den deutschen Branchenprimus von 270 auf 300 Euro erhöht und das "buy"-Rating bestätigt.Allianz und AXA würden auch beim "Aktionär" zu den Favoriten unter Europas Erstversicherern zählen. Beide Unternehmen seien stark im Markt positioniert und die Aktien attraktive Basisinvestments, v.a. für Dividendenjäger, so Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.03.2024)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Allianz.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Allianz-Aktie: